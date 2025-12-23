Café ciné #1, Montargis

Café ciné #1

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 16:00:00

fin : 2026-01-29 17:30:00

Date(s) :

2026-01-29

J’veux du soleil ! de François Ruffin, Gilles Perret (2019) Un road movie dans la France d’aujourd’hui à chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? Les réalisateurs saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

