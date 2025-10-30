Café Ciné #10 Montargis
Café Ciné #10 Montargis jeudi 30 octobre 2025.
Café Ciné #10
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-10-30 16:00:00
fin : 2025-10-30 17:45:00
2025-10-30
Café Ciné #10
« Marie-Octobre de Julien Duvivier (1958)
Une ancienne résistante réunit les survivants de son réseau pour confondre celui qui a livré leur chef à la Gestapo. Un casting magistral (Danielle Darrieux, Bernard Blier, Lino Ventura, Serge Reggiani…) pour un saisissant huis clos façon Agatha Christie. » .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
