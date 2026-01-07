Café ciné #2 Le chant des vivants de Cécile Allégra (2022)

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 16:00:00

fin : 2026-02-26 17:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Café ciné #2 Le chant des vivants de Cécile Allégra (2022)

Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes filles, de jeunes hommes, arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron. Là, une association, Limbo, entourée d’habitants accueillants, permet au groupe de se poser un temps. Ces jeunes sont issus d’Érythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de RDC. À Conques, ils marchent, discutent, respirent… Peu à peu, le souvenir de la route s’atténue, et la parole renaît. Alors surgit une idée un peu folle, celle d’une expérience collective. De toutes leurs épreuves, ils feront une chanson. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Café ciné #2 Le chant des vivants by Cécile Allégra (2022)

L’événement Café ciné #2 Le chant des vivants de Cécile Allégra (2022) Montargis a été mis à jour le 2026-01-07 par OT MONTARGIS