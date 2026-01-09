Café-ciné: Discussion autour du cinéma d’animation français (Centre culturel)

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

De Kirikou au Roi et l’Oiseau, de Moi, Moche et Méchant à Arcane en passant par Astérix, Flow ou encore Minuscule le cinéma d’animation français rayonne à travers le monde ! Et à l’occasion de la sortie d’Arco, grand gagnant du festival d’Annecy, nous vous invitons à plonger dans les secrets de son histoire !

A 18h. .

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café-ciné: Discussion autour du cinéma d’animation français (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-07 par Corrèze Tourisme