Café-ciné: Discussion autour du cinéma de Stephen King (Centre culturel)

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Aujourd’hui, qui ne connaît pas Stephen King ? De Shining à Misery en passant par Ça ou Les Démons du maïs 7 La révélation (si, si, ça existe), il n’existe sans doute pas une ligne de texte de cet auteur qui n’ait pas eu le droit à son adaptation.

Le Café Ciné est ouvert à tous les curieux qui ont envie de découvrir

différents univers cinématographiques !

A 18h. .

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

English : Café-ciné: Discussion autour du cinéma de Stephen King (Centre culturel)

German : Café-ciné: Discussion autour du cinéma de Stephen King (Centre culturel)

Italiano :

Espanol : Café-ciné: Discussion autour du cinéma de Stephen King (Centre culturel)

L’événement Café-ciné: Discussion autour du cinéma de Stephen King (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-23 par Corrèze Tourisme