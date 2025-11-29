Café-ciné: Discussion autour du cinéma de Stephen King (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Aujourd’hui, qui ne connaît pas Stephen King ? De Shining à Misery en passant par Ça ou Les Démons du maïs 7 La révélation (si, si, ça existe), il n’existe sans doute pas une ligne de texte de cet auteur qui n’ait pas eu le droit à son adaptation.
Le Café Ciné est ouvert à tous les curieux qui ont envie de découvrir
différents univers cinématographiques !
A 18h. .
31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
