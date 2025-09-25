Café ciné il reste encore demain Montargis

Café ciné il reste encore demain

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-09-25 16:00:00

fin : 2025-09-25 18:00:00

2025-09-25

Café ciné il reste encore demain

Il reste encore demain de Paola Cortellesi (2023)

Avec ce film qui trouve le juste équilibre entre rire et larmes, Paola Cortellesi signe le retour de la grande comédie italienne, celle qui parle de la réalité.

Pour ados et adultes, sur réservation. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

