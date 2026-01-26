Café Ciné Le juste choix… ou le choix juste pour moi La Grange Saint-Julien-en-Born

Café Ciné Le juste choix… ou le choix juste pour moi

L’association Territoires des possibles, en partenariat avec l’association La Smalah, propose un cycle de sensibilisation pour aborder la question du rôle de son lieu de vie dans l’avancée en âge sous un angle nouveau, au cours de rencontres qui se veulent simples et conviviales.

Ce cycle s’adresse aux seniors et à leurs proches, qui sont tout simplement curieux de cette question.

3 rencontres

1 ciné-découverte vendredi 23 Janvier à Linxe

1 café-ciné vendredi 30 janvier à St Julien en born.

1 ciné-expo vendredi 6 février à Castets.

Envisager la façon dont chacun.e voudrait vieillir.

Envies et besoins pour aujourd’hui et pour demain.

La participation est gratuite et les ateliers se concluent par une collation conviviale.

Pour plus d’information, contacter Amélie Vérail au 07 62 32 51 17 accompagnement@territoiresdespossibles.org .

La Grange 47 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 32 51 17

