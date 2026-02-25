Café ciné Les choix ou le choix juste pour moi La Vieille Ecole Bourgougnague

Café ciné Les choix ou le choix juste pour moi

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur café ciné qui se tiendra le 16 mars, Le juste choix… ou le choix juste pour moi un moment interactive ensemble, ou la convivialité se fera autour d’un bon café et d’un petit ciné. Destiné aux seniors. Sur inscription.

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 49 24

English :

The association Les Copains de la Vieille École invites you to their café ciné to be held on March 16, Le juste choix… ou le choix juste pour moi (The right choice… or the choice just for me), an interactive moment together, where conviviality will take place over a good cup of coffee and a short film. For senior citizens. Registration required.

