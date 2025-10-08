Café ciné : l’histoire de la science-fiction Bibliothèque Toni Morrison Paris

« J’ai vu des choses que vous ne pourriez croire… » clamait Roy Batty à la fin de Blade Runner. « Des navires de guerre en feu, surgissant de l’épaule d’Orion (…), des rayons C briller dans l’obscurité, près de la Porte de Tannhäuser. »

Nous aussi, en huit ans de conférences, nous en avons vu des choses. Des os tournoyant dans le ciel finissant par se transformer en station spatiale, des hommes remontant le temps pour éviter l’apocalypse, des vaisseaux extraterrestres pendus par des ficelles… Nous avons vu des centaines de futurs et au moins autant de passés différents. Et, cette année, nous avons décidé de ne pas laisser « tous ces moments se perdre dans le temps » !

Par ce message écrit dans le passé, nous vous invitons à nous rejoindre dans le futur pour décortiquer avec nous l’histoire de la science-fiction au cinéma !

Comment est-elle née ? De quoi est-elle composée ? Comment a-t-elle évolué ? Et surtout, pourquoi est-elle si importante dans notre société ?

Des plus grands chefs-d’œuvre aux plus sombres nanars, nous voyagerons à travers les époques et les pays pour (re)découvrir ensemble l’histoire et les évolutions de ce genre fondamental du cinéma.

Extraits, analyses et extraterrestres géants en plastique garantis !

Une conférence ludique et interactive animée par Margot Dugué et Bastien Champougny.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Inscriptions par mail ou par téléphone

Public adultes.

Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris