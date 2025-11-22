Café ciné : « L’histoire du cinéma d’animation asiatique » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Café ciné : « L’histoire du cinéma d’animation asiatique » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 22 novembre 2025.

Des mondes solarpunk d’Hayao Miyazaki aux futurs dystopiques de Mamoru Oshii, d’Astro le petit robot à Akira en passant par Your Name ou Paprika : nous connaissons pour la plupart déjà toutes et tous ces grands classiques de l’animation japonaise…

Mais que savons-nous vraiment de l’histoire du cinéma d’animation japonais ? Et ailleurs, en Asie ? En Chine ? Comment se sont-ils développés ?

Entre images animées, futurs dystopiques et rêves d’autres possibles, c’est ce que nous vous invitons à venir découvrir à l’occasion de ce Café Ciné !

Extraits, quizz, débats et documents rares, venez plonger avec nous dans la passionnante histoire du cinéma d’animation asiatique, que nous décortiquerons ensemble à travers les décennies.

Que vous connaissiez déjà par cœur ces films ou que vos connaissances se limitent seulement à Totoro, on vous garantit que vous trouverez votre compte dans ce Café Ciné dépaysant !

Un voyage à travers le temps, les savoir-faire, les pays, et les plus grands chefs d’œuvres de l’animation asiatique.

Entrée libre, au deuxième étage de la médiathèque

Une présentation ludique et approfondie de l’horreur gothique au cinéma, par Margot Dugué et Bastien Champougny.

Le samedi 22 novembre 2025

de 11h00 à 13h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/