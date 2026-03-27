Café ciné

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 16:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Café ciné

Carte blanche un film de la plateforme Médiathèque Numérique choisi par les spectateur.rice.s.

Comment participer ? C’est simple, en venant aux cafés cinés ! .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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Café ciné

L’événement Café ciné Montargis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MONTARGIS