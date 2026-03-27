Café ciné Montargis
Café ciné Montargis jeudi 30 avril 2026.
Café ciné
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 16:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Café ciné
Carte blanche un film de la plateforme Médiathèque Numérique choisi par les spectateur.rice.s.
Comment participer ? C’est simple, en venant aux cafés cinés ! .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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Café ciné
L’événement Café ciné Montargis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MONTARGIS
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