Café ciné # Pixar Médiathèque Françoise Sagan Paris

Café ciné # Pixar Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 4 décembre 2025.

Qui n’a jamais rêvé de jouer avec Woody ? De crier avec Sulli ? De nager avec Nemo ou de cuisiner avec Rémy ?Nous

connaissons toutes et tous les films des studios Pixar, qui ont bercé

l’enfance de la plupart d’entre nous… Mais connaissons-nous les

histoires qui se cachent derrière la production de ces films ?

Comment ont-ils été pensés, écrits, et réalisés ? Et

surtout, comment les équipes du studio sont-elles parvenues à créer

autant d’univers, de personnages, d’histoires qui ont pu modeler à ce

point nos imaginaires ?Embarquez avec nous pour un Café Ciné exceptionnel dédié aux studios Pixar !Des premiers courts-métrages aux plus grands succès, de Luxo Jr à Vice Versa en passant par Là-Haut, Wall-E et Les Indestructibles ou encore… Star Trek ?! Les coulisses et les secrets de Pixar n’auront plus aucun secret pour vous !

Extraits, quizz, anecdotes, courts-métrages rares, analyse et discussion… Venez (re)découvrir l’histoire et les films de l’un des plus célèbres studios d’animation au monde ! »

Discussion, projection et documents proposés par Bastien Champougny et Margot Dugué, conférenciers spécialistes du 7ème art.

Une conférence ludique et interactive sur le grand studio Pixar

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation par téléphone, par mail ou sur place auprès des bibliothécaires.

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr