Café ciné Pour demain, tout est permis ?! La Vieille Ecole Bourgougnague

Café ciné Pour demain, tout est permis ?!

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur café ciné qui se tiendra le 9 mars, Pour demain, tout est permis ?! un moment interactive ensemble, ou la convivialité se fera autour d’un bon café et d’un petit ciné. Destiné aux seniors. Sur inscription.

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur café ciné qui se tiendra le 9 mars, Pour demain, tout est permis ?! un moment interactive ensemble, ou la convivialité se fera autour d’un bon café et d’un petit ciné. Destiné aux seniors. Sur inscription. .

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 49 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Les Copains de la Vieille École invites you to their café ciné to be held on March 9, Pour demain, tout est permis?! an interactive moment together, where conviviality will take place over a good cup of coffee and a short film. For seniors. Registration required.

L’événement Café ciné Pour demain, tout est permis ?! Bourgougnague a été mis à jour le 2026-02-23 par OT du Pays de Lauzun