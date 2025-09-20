Café ciné : Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir Médiathèque Les Remp’Arts Toul

Café ciné : Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir Médiathèque Les Remp’Arts Toul samedi 20 septembre 2025.

Café ciné : Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Les Remp’Arts Meurthe-et-Moselle

Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir : une sélection cinématographique pour redécouvrir l’architecture sous un nouvel angle.

Passionnés de cinéma, amateurs de grands classiques ou curieux des dernières sorties, venez partager votre amour du 7ᵉ art lors de notre rendez-vous mensuel !

Nous vous invitons à un moment convivial d’échanges et de découvertes, autour d’un café. Venez discuter des films qui vous ont marqués, dénicher de nouvelles pépites cinématographiques et rencontrer d’autres cinéphiles dans une ambiance chaleureuse.

Ne manquez pas cette occasion de vivre et de partager votre passion pour le cinéma !

Médiathèque Les Remp’Arts 9 Rue de Hamm, 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 65 83 83 https://mediatheque.toul.fr/ L’histoire du bâtiment est liée aux fortifications de Toul et à sa traditionnelle vocation militaire.

Cette casemate, ou caserne-casematée, date de 1883-1884. Elle fait partie d’un ensemble situé de part et d’autre de la Porte Moselle (porte de l’enceinte Vauban), reconstruite à la même époque. L’ensemble de l’enceinte a été classé Monument historique en 1941.

