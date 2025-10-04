Café ciné : Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir Médiathèque Toul

Café ciné : Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir Médiathèque Toul samedi 4 octobre 2025.

Café ciné : Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir Samedi 4 octobre, 15h30 Médiathèque Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T17:00

Dans le cadre de Biblis en Folies édition 2025. Venez découvrir et danser sur la musique « Funkybeatafrocool » de Yabomba!

Ce collectif à géométrie variable nourri de multiples influences (afrobeat, funk, rythmes afro et sud-américains..) vous livre avec une généreuse énergie un set ponctué d’improvisations et vous racontera ses influences, son histoire et son art !

Médiathèque 9 RUE DE HAMM 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383658383 https://mediatheque.toul.fr/

Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir : une sélection cinématographique pour redécouvrir l’architecture sous un nouvel angle.

© Ville de Toul