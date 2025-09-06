Café Ciné Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Café Ciné Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 6 septembre 2025.

Café Ciné

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2025-09-06 10:00:00

Les Café-Cinés sont des partages de vos coups de cœur, ludiques et ouverts à toutes et à tous !

Pas besoin d’être un grand critique pour venir partager vos coups de cœur.

Vous avez vu un film qui vous a plu, un peu, beaucoup, passionnément ?

Que vous aimiez échanger ou juste écouter, la médiathèque vous propose un temps convivial et chaleureux autour d’un café ou d’un thé.

A l’issue de ces rencontres, une liste sera effectuée de l’ensemble des coups de cœur présentés. .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80

