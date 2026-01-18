Café Ciné Villefranche-de-Rouergue

Café Ciné

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-01-31 2026-03-28 2026-05-23

Venez échanger et partager vos coups de cœur cinéma autour d’un café.

Un rendez-vous informel et décontracté ouvert à tous. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

English :

Come and share your favorite films over a cup of coffee.

