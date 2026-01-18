Café Ciné Villefranche-de-Rouergue
Café Ciné Villefranche-de-Rouergue samedi 31 janvier 2026.
Café Ciné
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-01-31 2026-03-28 2026-05-23
Venez échanger et partager vos coups de cœur cinéma autour d’un café.
Un rendez-vous informel et décontracté ouvert à tous. .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
English :
Come and share your favorite films over a cup of coffee.
L’événement Café Ciné Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)