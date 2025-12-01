Café-cinéma de décembre Dieulefit

Café-cinéma de décembre Dieulefit dimanche 14 décembre 2025.

Café-cinéma de décembre

salle UNRPA 14 rue Malautière Dieulefit Drôme

Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-14

Echange sur le film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE
salle UNRPA 14 rue Malautière Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 05 38 94  cinema.et.spiritualite@orange.fr

English :

Discussion on the film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE

German :

Austausch über den Film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE (Die Adler der Republik)

Italiano :

Discussione sul film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE

Espanol :

Debate sobre la película LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE

