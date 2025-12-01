Café-cinéma de décembre

salle UNRPA 14 rue Malautière Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Echange sur le film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE

.

salle UNRPA 14 rue Malautière Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 05 38 94 cinema.et.spiritualite@orange.fr

English :

Discussion on the film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE

German :

Austausch über den Film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE (Die Adler der Republik)

Italiano :

Discussione sul film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE

Espanol :

Debate sobre la película LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE

L’événement Café-cinéma de décembre Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux