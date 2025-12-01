Café-cinéma de décembre Dieulefit
Café-cinéma de décembre Dieulefit dimanche 14 décembre 2025.
Café-cinéma de décembre
salle UNRPA 14 rue Malautière Dieulefit Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Echange sur le film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE
.
salle UNRPA 14 rue Malautière Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 05 38 94 cinema.et.spiritualite@orange.fr
English :
Discussion on the film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE
German :
Austausch über den Film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE (Die Adler der Republik)
Italiano :
Discussione sul film LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE
Espanol :
Debate sobre la película LES AIGLES DE LA REPUBLIQUE
