Café-cinéma de mars Salle UNRPA Dieulefit
Café-cinéma de mars Salle UNRPA Dieulefit dimanche 15 mars 2026.
Café-cinéma de mars
Salle UNRPA 14 rue Malautiere Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 17:00:00
fin : 2026-03-15 18:30:00
Date(s) :
2026-03-15
Café-cinéma échange sur le film PROMIS LE CIEL de la réalisatrice franco-ivoirienne Erige Sehiri
.
Salle UNRPA 14 rue Malautiere Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 05 38 94 cinema.et.spiritualite@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Café-cinéma: discussion on the film PROMIS LE CIEL by Franco-Ivorian director Erige Sehiri
L’événement Café-cinéma de mars Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux