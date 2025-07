Café citoyen Café des Champs Libres Rennes

Café citoyen Café des Champs Libres Rennes mercredi 24 septembre 2025.

Café citoyen Café des Champs Libres Rennes Mercredi 24 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

En une heure, des experts – universitaires, acteurs associatifs, chercheurs, journalistes… – décryptent un sujet d’actualité et en débattent avec vous.

Animée par un ou une journaliste, cette rencontre vise à éclairer les sujets du moment, croiser les regards et apprendre à débattre ensemble.

Un café des idées proposé par le Club de la presse de Bretagne.

Début : 2025-09-24T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-24T19:30:00.000+02:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine