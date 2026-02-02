Café citoyen échangeons sur le monde Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Café citoyen échangeons sur le monde

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-02-04

Echangeons sur le monde avec Blanche et Sacha.

L‘état du monde, l’actualité, nous touchent, mais en parler est souvent conflictuel ou tabou.

Venez rejoindre cet espace de partage, d’écoute, d’exploration sécure où chacun-e peut amener son sujet.

Ouvert aux adultes et aux ados.

Echangeons sur le monde avec Blanche et Sacha.

L‘état du monde, l’actualité, nous touchent, mais en parler est souvent conflictuel ou tabou.

Venez rejoindre cet espace de partage, d’écoute, d’exploration sécure où chacun-e peut amener son sujet.

Ouvert aux adultes et aux ados. .

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café citoyen échangeons sur le monde

Let’s talk about the world with Blanche and Sacha.

The state of the world and current events affect us, but talking about them is often conflicting or taboo.

Come and join us in this space of sharing, listening and safe exploration, where everyone can bring their own subject.

Open to adults and teens.

L’événement Café citoyen échangeons sur le monde Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides