Café citoyen élections municipales et inter-communales, kézako ? Café-Lecture La Clef Brioude
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Au programme mieux comprendre les enjeux liés aux élections à venir et à la dimension de participation citoyenne qu’elles impliquent.
English :
On the agenda: a better understanding of the stakes involved in the upcoming elections and the citizen participation dimension they imply.
L’événement Café citoyen élections municipales et inter-communales, kézako ? Brioude a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne