Café citoyen élections municipales et inter-communales, kézako ? Café-Lecture La Clef Brioude

Café citoyen élections municipales et inter-communales, kézako ?

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Au programme mieux comprendre les enjeux liés aux élections à venir et à la dimension de participation citoyenne qu’elles impliquent.

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

On the agenda: a better understanding of the stakes involved in the upcoming elections and the citizen participation dimension they imply.

