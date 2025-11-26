Café citoyen : Festivals : un modèle économique à repenser ? Café des Champs Libres Rennes

Café citoyen : Festivals : un modèle économique à repenser ? Café des Champs Libres Rennes mercredi 26 novembre 2025.

Café citoyen : Festivals : un modèle économique à repenser ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 26 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Deux tiers des festivals de musique sont en déficit en 2024. Comment expliquer cette fragilisation du secteur ? Et comment y remédier ?

Baisse des subventions, concurrence, augmentation des coûts et du prix des cachets, aléas climatiques… Les difficultés s’accumulent pour les manifestations de musiques actuelles. Le modèle des festivals est-il encore viable ? Comment tentent-ils de surmonter ces obstacles ? Proposé par le Club de la presse de Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T19:30:00.000+01:00

1



Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine