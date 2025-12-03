Café Citoyen Médiathèque de Lille Sud Lille

Café Citoyen Mercredi 3 décembre, 14h30 Médiathèque de Lille Sud Nord

Entrée libre

Début : 2025-12-03T14:30:00 – 2025-12-03T16:00:00

Venez rencontrer et discuter avec Marc Helleboid, auteur et photographe, autour des questions liées aux discriminations, aux questions de sexisme et des violences sexuelles, en liaison avec son exposition-photo « Chut on se parle ! » présentée à la médiathèque de Lille Sud (du 26/11 au 05/12).

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec

