Café citoyen Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Comprendre nos institutions: de la commune au sénat.
Avec Fabrice.
Inscription conseillée.
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Café citoyen
Understanding our institutions: from the commune to the senate.
With Fabrice.
Registration recommended.
