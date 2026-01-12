Café citoyen Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Café citoyen Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin jeudi 29 janvier 2026.

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29

2026-01-29

Comprendre nos institutions: de la commune au sénat.
Avec Fabrice.
Inscription conseillée.
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

English : Café citoyen

Understanding our institutions: from the commune to the senate.
With Fabrice.
Registration recommended.

