Café citoyens Le sonneur bar associatif Montbron
Café citoyens Le sonneur bar associatif Montbron vendredi 12 décembre 2025.
Café citoyens
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Café psycho Le couple dans tous ses états
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 97 40 93 tardoria@gmail.com
English :
Café psycho The couple in all its states
