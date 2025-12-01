Café citoyens Le sonneur bar associatif Montbron

Café citoyens

Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Café psycho Le couple dans tous ses états

Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 97 40 93 tardoria@gmail.com

English :

Café psycho The couple in all its states

