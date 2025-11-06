Café Climat: Une carte vitale pour mieux manger bientôt une réalité ? Café Aquiu Pau
Café Climat: Une carte vitale pour mieux manger bientôt une réalité ?
À Pau, l’alimentation se mêle à la justice sociale.
L’association Écocène vous invite à un Café Climat pour discuter, débattre, partager autour d’un sujet d’actualité qui nous concerne tous : bien manger, pour tous, est-ce pour bientôt ? La carte vitale alimentaire, rêve ou réalité en devenir ? Une occasion conviviale d’ouvrir l’appétit… d’idées, dans une ambiance chaleureuse et engagée.
Une pause utile, citoyenne et gourmande à la fois.
Plus d’informations à venir… .
Café Aquiu 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 12 36 info@ecocene.fr
