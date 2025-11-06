Café Climat: Une carte vitale pour mieux manger bientôt une réalité ? Café Aquiu Pau

Café Climat: Une carte vitale pour mieux manger bientôt une réalité ? Café Aquiu Pau jeudi 6 novembre 2025.

Café Climat: Une carte vitale pour mieux manger bientôt une réalité ?

Café Aquiu 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

À Pau, l’alimentation se mêle à la justice sociale.

L’association Écocène vous invite à un Café Climat pour discuter, débattre, partager autour d’un sujet d’actualité qui nous concerne tous : bien manger, pour tous, est-ce pour bientôt ? La carte vitale alimentaire, rêve ou réalité en devenir ? Une occasion conviviale d’ouvrir l’appétit… d’idées, dans une ambiance chaleureuse et engagée.

Une pause utile, citoyenne et gourmande à la fois.

Plus d’informations à venir… .

Café Aquiu 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 12 36 info@ecocene.fr

English : Café Climat: Une carte vitale pour mieux manger bientôt une réalité ?

German : Café Climat: Une carte vitale pour mieux manger bientôt une réalité ?

Italiano :

Espanol : Café Climat: Une carte vitale pour mieux manger bientôt une réalité ?

L’événement Café Climat: Une carte vitale pour mieux manger bientôt une réalité ? Pau a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Pau