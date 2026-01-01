café complice Café épicerie associatif Le Barabock Menglon

café complice

Café épicerie associatif Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Avec l’EVS 101.7, Les cafés associatifs dans nos villages rôles et fonctionnements

.

Café épicerie associatif Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 22 contact@barabock.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With EVS 101.7, Les cafés associatifs dans nos villages: rôles et fonctionnements (Associative cafés in our villages: roles and functions)

L’événement café complice Menglon a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays Diois