Café-compost de la poubelle au potager, à vous de jouer ! Rue Louis Pasteur Scaër

Café-compost de la poubelle au potager, à vous de jouer !

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

En parallèle de l’exposition sur le jardinage au naturel, les habitants pourront poser leurs questions autour d’un café à une maître-composteure. Accès libre.

Proposé par Quimperlé Communauté. .

