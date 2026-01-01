Café-compost de la poubelle au potager, à vous de jouer ! Rue Louis Pasteur Scaër
Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Début : 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-01-28 15:00:00
2026-01-28
En parallèle de l’exposition sur le jardinage au naturel, les habitants pourront poser leurs questions autour d’un café à une maître-composteure. Accès libre.
Proposé par Quimperlé Communauté. .
Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne
English : Café-compost de la poubelle au potager, à vous de jouer !
