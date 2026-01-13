Café-concert au Musée Maurice Denis Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye
Café-concert au Musée Maurice Denis Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye dimanche 22 février 2026.
Café-concert au Musée Maurice Denis
Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Yvelines
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Le Musée et le Conservatoire à rayonnement départemental Claude Debussy de la ville de Saint-Germain-en-Laye vous propose de redécouvrir l’expérience disparue des cafés-concerts de la Belle-Epoque.
.
Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France +33 1 39 07 87 87 museemauricedenis@yvelines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Musée et Conservatoire à rayonnement départemental Claude Debussy de la ville de Saint-Germain-en-Laye invites you to rediscover the vanished experience of Belle-Epoque café-concerts.
L’événement Café-concert au Musée Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye a été mis à jour le 2026-01-13 par Conseil Départemental des Yvelines