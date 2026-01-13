Café-concert au Musée Maurice Denis Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye

Café-concert au Musée Maurice Denis

Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2026-02-22 15:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Le Musée et le Conservatoire à rayonnement départemental Claude Debussy de la ville de Saint-Germain-en-Laye vous propose de redécouvrir l’expérience disparue des cafés-concerts de la Belle-Epoque.

Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France +33 1 39 07 87 87 museemauricedenis@yvelines.fr

English :

The Musée et Conservatoire à rayonnement départemental Claude Debussy de la ville de Saint-Germain-en-Laye invites you to rediscover the vanished experience of Belle-Epoque café-concerts.

