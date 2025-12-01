Café-Concert avec Gaël Faure Salle de la Clef des champs Préaux

Café-Concert avec Gaël Faure

Salle de la Clef des champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 23:30:00

2025-12-13

Ce jeudi 13 décembre, l’association Tempo Alto vous présente le groupe de reggae Kinkéliba à la salle La clef des champs de Préaux.

Venez passer une soirée dynamique, nappée de percussions et de cuivres, pour un concert mélodieux et entrainant. Restez après le concert de Kinkéliba pour découvrir deux jeunes DJ en pleine ascension.

Réservation obligatoire. .

