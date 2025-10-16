Café-concert : Barbara Forstner La Bellevilloise Paris
Café-concert : Barbara Forstner La Bellevilloise Paris jeudi 16 octobre 2025.
Barbara Forstner, est une auteure-compositrice et musicienne Franco-Américaine. Elle a vécu 11 ans à New York avant de revenir en France emportant l’amour du folk et des roads songs dans sa valise. Marquée par le voyage et d’une sensibilité pour la musique alternative, la chanteuse mélange des sonorités rock et folk, alliant un univers intimiste à des textes mélancoliques.Après la sortie de son EP The End en Juin 2024 puis un debut Album, Nowhere at All en Novembre, OCTOBER BABY a su attirer l’attention de medias tels que France Inter, FIP, Rollingstone magazine…et prépare la suite!–18h30 : ouverture des portes20h : début du concert
Barbara Forstner en concert à la Bellevilloise le 16 octobre !
Le jeudi 16 octobre 2025
de 20h00 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo