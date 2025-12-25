Café-Concert : Barbara Forstner, La Bellevilloise Paris

Barbara Forstner est une auteure-compositrice et musicienne Franco-Américaine. Elle a vécu 11 ans à New York avant de revenir en France emportant l’amour du folk et des roads songs dans sa valise. Marquée par le voyage et d’une sensibilité pour la musique alternative, la chanteuse mélange des sonorités rock et folk, alliant un univers intimiste à des textes mélancoliques.

Après la sortie d’un début Album, Nowhere at All sous le nom d’October Baby (band), Barbara Forstner a su attirer l’attention de medias tels que France Inter, FIP, Rollingstone magazine…et prépare la sortie de son premier album solo Long Long Gone qui sortira le 28 Novembre 2025!

Crédit photo : Rémi Sarda

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Barbara Forstner en concert à la Bellevilloise le 10 janvier !

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T20:00:00+02:00_2026-01-10T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire

