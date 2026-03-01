Café-Concert : Charlotte Kalil La Bellevilloise Paris

Charlotte Kalil, chanteuse franco-brésilienne retrouve ses acolytes Filipe Dourado à la guitare et Pizeca aux percussions pour une soirée musicale pleine de chaleur et de délicatesse. Les trois artistes vous proposent un petit tour musical aux couleurs du Brésil porté par des mélodies ensoleillées et des rythmes vibrants mêlant samba, choro, ijexá et allant jusqu’à faire un petit détour au Carnaval de Salvador de Bahia. De quoi passer une belle et joyeuse soirée.

Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2 euros par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Charlotte Kalil en concert à la Bellevilloise le 21 mars !

Le samedi 21 mars 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

