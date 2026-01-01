Café-concert : Claire Alloul & Simon Martineau La Bellevilloise Paris

La chanteuse Claire Alloul a puisé dans les trésors des standards de jazz et de bossa nova afin de partager avec le public sa passion pour le swing et l’improvisation.

Lorsque Claire a découvert le scat, utiliser sa voix comme un instrument est devenu une évidence. Dans une formule intimiste en duo, la chanteuse sera accompagnée par le jeu élégant et moderne de Simon Martineau à la guitare. Ce concert séduira aussi bien les amoureux des standards de jazz que les mélomanes curieux à la découverte du jazz par le biais du chant et de textes émouvants.

Un concert à ne pas manquer à la Halle de la Bellevilloise !

Gratuit, réservation conseillée

Claire Alloul & Simon Martineau en concert à la Bellevilloise le 23 janvier !

Le vendredi 23 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

