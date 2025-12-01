Café-Concert Courtenay
Café-Concert Courtenay samedi 13 décembre 2025.
Café-Concert
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Gratuit
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13 20:30:00
2025-12-13
Assistez au Café-Concert de l’École Municipale de musique et de danse !
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
English :
Attend the Café-Concert at the École Municipale de Musique et de Danse!
German :
Besuchen Sie das Café-Concert der Ecole Municipale de Musique et de Danse (Städtische Musik- und Tanzschule)!
Italiano :
Unitevi alla Scuola Comunale di Musica e Danza per il suo Café-Concerto!
Espanol :
¡Únete a la Escuela Municipal de Música y Danza en su Café-Concierto!
L’événement Café-Concert Courtenay a été mis à jour le 2025-11-22 par OT 3CBO