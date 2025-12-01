Café-Concert Courtenay

Café-Concert

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

2025-12-13

Assistez au Café-Concert de l’École Municipale de musique et de danse !

English :

Attend the Café-Concert at the École Municipale de Musique et de Danse!

German :

Besuchen Sie das Café-Concert der Ecole Municipale de Musique et de Danse (Städtische Musik- und Tanzschule)!

Italiano :

Unitevi alla Scuola Comunale di Musica e Danza per il suo Café-Concerto!

Espanol :

¡Únete a la Escuela Municipal de Música y Danza en su Café-Concierto!

