Café-Concert : Duo Kengo Saito – Shankar Kirpalani La Bellevilloise Paris jeudi 8 janvier 2026.
Duo Kengo Saito – Shankar Kirpalani
Un voyage musical où le jazz modal rencontre les traditions indiennes. Ce concert marque la réunion de deux musiciens ayant partagé l’aventure du Mahatala Quintet (groupe fondé par Shankar Kirpalani), qui explorent ici une nouvelle approche sonore à travers des dialogues intimistes en duo. Leur musique, une fusion audacieuse du jazz et des ragas hindoustani, s’exprime de manière contemporaine et inédite grâce à l’utilisation du sitar électrique.
Shankar Kirpalani, contrebassiste et violoncelliste, apporte son riche parcours, fruit de multiples expériences en jazz et en musique contemporaine, tandis que Kengo Saito, sitariste et rubâbiste, navigue entre les musiques traditionnelles de l’Inde et de l’Afghanistan, tout en multipliant les rencontres et collaborations entre divers genres musicaux sans frontières.
Gratuit, réservation conseillée
Le jeudi 08 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
