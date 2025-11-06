Café-Concert : Duodénite La Bellevilloise Paris

Né de la rencontre entre Éric Allard-Jacquin, accordéoniste grenoblois au parcours foisonnant – du jazz moderne aux musiques populaires – et Patrick Gigon, batteur-percussionniste curieux de toutes les sonorités, formé entre jazz, lutherie urbaine et musiques du monde, Duodénite explore avec malice les territoires entre improvisation, rythme et mélodie.

Leur musique est un dialogue vivant, festif et libre, où l’accordéon et les percussions se répondent, se taquinent et s’embrasent, pour un voyage sonore à la fois sensible, inventif et dansant.

Gratuit, réservation conseillée

Duodénite en concert à la Bellevilloise le 6 novembre !

Le jeudi 06 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

