Café-concert : Emigrante La Bellevilloise Paris

Le groupe Emigrante débarque sur terre débordant d’une joie et d’une énergie communicative. Emigrante est un groupe inclassable et imprévisible. De reprises déjantées en ballades traditionnelles Roms, leur musique libère une créativité et un enthousiasme renversant.

4 musiciens et 2 chanteuses aux parcours atypiques se promènent de culture en culture, de pays en pays se jouant des frontières et des cases.

Emigrante en concert à la Bellevilloise le 1er novembre !

Le samedi 01 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-01T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-01T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-01T20:00:00+02:00_2025-11-01T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo