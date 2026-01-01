Café-Concert : Fragada La Bellevilloise Paris

Fragada, de son vrai nom Mapli Guy Gbizie, est un artiste polyvalent et visionnaire, né en 1979 en Côte d’Ivoire. Avec des racines profondément ancrées dans la richesse culturelle de son pays natal, Fragada incarne une fusion unique de musique traditionnelle ivoirienne et de sons modernes. Son art dépasse les frontières culturelles, rassemblant des auditeurs du monde entier.

Né à Abidjan, Fragada a grandi dans un environnement où la musique était omniprésente. Dès son plus jeune âge, il a été inspiré par les rythmes du coupé-décalé, du zouglou et des sonorités traditionnelles ivoiriennes. Après des années à perfectionner son talent, il a développé un style musical qui reflète son parcours personnel et ses aspirations globales.

Fragada s’est fait connaître grâce à ses singles marquants et ses collaborations internationales. Depuis, il a été invité à se produire sur des scènes prestigieuses, partageant son énergie et son talent avec des publics variés.

Fragada en concert à la Bellevilloise le 24 janvier !

Le samedi 24 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

