Café-concert : George Edouard Nouel Trio La Bellevilloise Paris

Georges-Edouard Nouel Trio est en concert à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise lundi 20 mai 2024.

Originaire de la Martinique, Georges Edouard Nouel est une figure du jazz creole comme en témoigne sa longue carrière. Il a joué avec les plus grands noms du jazz et nous fait l’honneur d’une visite à la Bellevilloise.

Il sera accompagné par Matteo Nocera à la batterie et Ben Body à la basse.

Pour les amateurs de jazz aux sonorités caribéennes, Georges-Edouard Nouel s’inscrit dans la tradition de pianistes antillais aussi talentueux que Marius Cultier, Michel Sardaby et Alain Jean-Marie.

La réservation est vivement conseillée

George Edouard Nouel Trio en concert à la Bellevilloise le 20 décembre !

Le samedi 20 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

