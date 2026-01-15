Café-concert : Kalala La Bellevilloise Paris

alala est un groupe de Soul et RnB qui fusionne l’héritage des années 2000 avec des sonorités actuelles comme la sexy drill et le “RnB miel”. Porté par la voix singulière d’Eli, le projet transforme les émotions en escales musicales, où groove, douceur et intensité se rencontrent. Après un projet en 2022, La Fête selon Kalala, qui posait les bases de son identité musicale festive et fédératrice, le groupe a dévoilé en juin dernier Escale RnB. Ce projet rend hommage aux influences qui l’ont façonné, entre récits d’amours passés et échos de désirs naissants. Chaque titre se vit comme une parenthèse intime et universelle. Sur scène, Kalala déploie une énergie chaleureuse et immersive, invitant le public à voyager dans des univers sensibles et puissants à la fois.

Plus qu’un simple groupe, Kalala incarne une esthétique et une atmosphère : celle d’une génération qui fait dialoguer nostalgie et modernité.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

Kalala en concert à la Bellevilloise le 14 février !

Le samedi 14 février 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant

