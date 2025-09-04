Café-concert : Kuku La Bellevilloise Paris

Café-concert : Kuku La Bellevilloise Paris jeudi 4 septembre 2025.

Le chanteur-compositeur nigériano-américain KUKU allie ses racines yoruba à un son folk unique et plein d’âme. Sa voix envoûtante, son style de guitare percussif et ses compositions à la fois réfléchies et ludiques créent une atmosphère aussi riche culturellement que cosmopolite.

KUKU a grandi à Lagos, au Nigeria. À la fin de son adolescence, il est retourné aux États-Unis pour poursuivre ses études universitaires. Pour payer ses frais de scolarité, il s’est rapidement enrôlé dans l’armée américaine. Bien qu’il qualifie ses années de service militaire de floues, il est évident que sa discipline de vie se reflète dans toutes ses activités artistiques. Il a appris à jouer de la guitare en autodidacte à l’âge tardif de 27 ans. Grâce à sa capacité à accompagner son chant et à ses talents d’auteur-compositeur en plein essor, un style de vie de troubadour est né.

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Kuku en concert à la Bellevilloise le 4 septembre !

Le jeudi 04 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-04T23:00:00+02:00

fin : 2025-09-05T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-04T20:00:00+02:00_2025-09-04T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo