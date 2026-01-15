Café-concert : Lehna La Bellevilloise Paris

Lehna présente « Ombelles » le 19 Février à la Bellevilloise.

Ombelles est un voyage musical incarné par Lehna, chanteuse à textes et musicienne voyageuse. Avec ses influences folks, world et jazz et ses chansons en français aux accents d’Amérique du Sud ou d’Europe de l’Est, elle tisse des récits sensibles et poétiques, entre mélodies entêtantes et rythmes du monde.

Lehna fait de la musique comme elle respire : le nez au vent, l’oreille grande ouverte et le regard aimant, elle s’imprègne d’abord, et raconte ensuite.

Des mélodies celtiques qu’elle jouait au violon, elle a gardé le goût de partager le son. Foudroyée par Bob Dylan, puis Violeta Parra, elle se saisit de la guitare folk pour capter l’esprit d’un monde immense, polyglotte, et pratiquer cet art ancestral qui est de faire exister une émotion, une destinée, dans les quatre minutes que durent une chanson. Lehna déploie sa voix, tutoyant les grandes figures de la chanson (Barbara, Mercedes Sosa, Joni Mitchell), et s’accompagne, ici d’une guitare, là d’un charango, et nous promène sans nous perdre. Qu’importe que cela prenne la forme d’une danse Andine, d’une ritournelle en français ou d’un pamphlet folk : Lehna montre avec chaque chanson qu’elle est habitée de musique et de mots, et de la délectation de les partager.

Instagram

Gratuit, réservation conseillée

Lehna en concert à la Bellevilloise le 19 février !

Le jeudi 19 février 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-19T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-19T20:00:00+02:00_2026-02-19T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire

