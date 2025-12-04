Café-Concert : Lëk Sèn La Bellevilloise Paris

Originaire de Ngor au Sénégal, Lëk Sèn trace une route singulière où le reggae roots rencontre les rythmes d’Afrique et les pulsations urbaines. Derrière chaque mot et chaque note, il tisse une écriture brute et sincère, empreinte de mémoire et d’avenir.

Entre profondeur, appel à la conscience et mélodies envoûtantes, il se révèle à chaque nouvelle sortie comme une voix rare : celle d’une génération qui cherche, questionne et espère. Lëk Sèn avance sans artifice, guidé par la force du cœur et la justesse de son verbe.

À l’aube de son 7ᵉ opus « Jèem », Lëk Sèn s’apprête à surprendre encore, avec une œuvre où se mêlent émotion brute, spiritualité et vibration universelle.

Lëk Sèn présentera ce soir-là un extrait de « Jèem » en version acoustique !

Pré-écoutez : https://orcd.co/leksen-jeem et précommandez : https://orcd.co/jeem-album

Suivre Lëk Sèn : https://linktr.ee/leksen

Lëk Sèn en concert à la Bellevilloise le 4 décembre !

Le jeudi 04 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

