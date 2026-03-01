Café concert Les Chum’s

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Soirée Irlandaise avec les Chum’s et leurs invités pour une Fiesta Celtica au B’Art des Piliers!

Soirée Irlandaise avec les Chum’s et leurs invités pour une Fiesta Celtica au B’Art des Piliers!

Avec leur 30 années à tourner dans toute l’Europe, c’est avec un plaisir jamais démenti que les Chum’s, nés au coeur du Sundgau, sauront faire vibrer la capitale, à quelques jours du Printemps à l’occasion de la St-Patrick, fêté par les Irlandais et devenue, par la force de la musique, une fête internationale. .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 culture@mairie-altkirch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Irish evening with the Chum?s and guests for a Fiesta Celtica at the B?Art des Piliers!

L’événement Café concert Les Chum’s Altkirch a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Sundgau