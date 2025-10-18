Café-Concert : les Frères Dubz La Bellevilloise Paris

Café-Concert : les Frères Dubz La Bellevilloise Paris samedi 18 octobre 2025.

Les Frères Dübz ont pris l’habitude de ne jamais poser leurs valises trop longtemps au même endroit.C’est sur scène que ces deux personnages clownesques ont élu domicile, invitant les spectateurs à partager ce qu’ils ont de plus précieux : un répertoire composé de créations originales et de danses traditionnelles grecques.

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Les Frères Dubz en concert à la Bellevilloise le 18 octobre !

Le samedi 18 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

début : 2025-10-18T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T20:00:00+02:00_2025-10-18T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo