Café-Concert : Les Orecchiette La Bellevilloise Paris

Le temps d’un verre de vin, c’est une immersion dans l’inƟmité de leurs brèves de comptoir musicales. Les OrecchieƩe vous mènent au sud de l’Italie avec ses chants tradiƟonnels et populaires : Sérénades d’amours impossibles, chants d’exils et de récoltes sont les thèmes phares de leur récit musical. Les voix de Caroline, Héléna, Silvia et Samuel dialoguent en polyphonies et s’accordent avec complicité aux notes grecques du bouzouki.

Silvia Cecuƫ : chant, percussions

Caroline Sasal : chant, percussions

Samuel Leman : bouzouki, chant

Niccolo Bellandi : Percussions

Les Orecchiette en concert à la Bellevilloise le 19 décembre !

Le vendredi 19 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

