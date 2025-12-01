Café-Concert : Les Orecchiette La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Les Orecchiette La Bellevilloise Paris vendredi 19 décembre 2025.
Le temps d’un verre de vin, c’est une immersion dans l’inƟmité de leurs brèves de comptoir musicales. Les OrecchieƩe vous mènent au sud de l’Italie avec ses chants tradiƟonnels et populaires : Sérénades d’amours impossibles, chants d’exils et de récoltes sont les thèmes phares de leur récit musical. Les voix de Caroline, Héléna, Silvia et Samuel dialoguent en polyphonies et s’accordent avec complicité aux notes grecques du bouzouki.
Silvia Cecuƫ : chant, percussions
Caroline Sasal : chant, percussions
Samuel Leman : bouzouki, chant
Niccolo Bellandi : Percussions
Les Orecchiette en concert à la Bellevilloise le 19 décembre !
Le vendredi 19 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
