Café-Concert : Lo Trio La Bellevilloise Paris

Lo Triò c’est le sud. C’est la réunion de Bastien Ribot (cofondateur du RP Quartet) , Emile Mélenchon (guitariste d’Andréa Caparros)et Rémi Bouyssière (bassiste de Léon Phal). Les trois acolytes nous invitent à un voyage musical entre influences méditerranéennes et sonorités contemporaines. La subtilité du timbre des instruments du trio de cordes nous plonge dans une ambiance intimiste et chaleureuse portée par un répertoire alternant compositions ensoleillées et reprises de chansons internationales. Après un premier album en 2018, ils nous proposent aujourd’hui « Pirenenca » en collaboration avec Vincent Peirani et Paloma Pradal !

Lo Trio en concert à la Bellevilloise le 15 novembre !

Le samedi 15 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T20:00:00+02:00_2025-11-15T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo