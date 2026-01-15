Café-concert : Lundi La Bellevilloise Paris
Café-concert : Lundi La Bellevilloise Paris vendredi 6 février 2026.
Lundi propose un univers musical mêlant jazz, soul et RnB, où résonnent à la fois des standards revisités et ses propres compositions.
Accompagnée de musiciens (guitare, basse, claviers, batterie), ils partagent ensemble leurs musiques dans une ambiance intimiste et chaleureuse.
Gratuit, réservation conseillée
Lundi en concert à la Bellevilloise le 6 février !
Le vendredi 06 février 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-06T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-06T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire