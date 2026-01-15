Café-concert : Lundi La Bellevilloise Paris

Lundi propose un univers musical mêlant jazz, soul et RnB, où résonnent à la fois des standards revisités et ses propres compositions.

Accompagnée de musiciens (guitare, basse, claviers, batterie), ils partagent ensemble leurs musiques dans une ambiance intimiste et chaleureuse.

Gratuit, réservation conseillée

Lundi en concert à la Bellevilloise le 6 février !

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

